PFDK’dan Ali Koç ve Dursun Özbek’e rekor para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1- Fenerbahçe A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması, Fenerbahçe A.Ş. başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe A.Ş. başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,