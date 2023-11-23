PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek’e rekor para cezası
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a 90 gün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Ali Koç 700 bin TL ceza alırken, Dursun Özbek’e ise 350 bin TL ceza verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Ali Koç 700 bin TL ceza alırken, Dursun Özbek'e ise 350 bin TL ceza verildiğini açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararlar şu şekilde:
"1- Fenerbahçe A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması, Fenerbahçe A.Ş. başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, Fenerbahçe A.Ş. başkanı Yıldırım Ali Koç'un, 09.11.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu konuşmalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
2- Galatasaray A.Ş.'nin, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 600.000.-TL para cezasI ile cezalandırılması,
Galatasaray a.Ş. başkanı Dursun Aydın Özbek'in, 17.11.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 350.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."
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