Son dakika: Türkiye ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek | Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta?
SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak. Peki, Türkiye - Hırvatistan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte son dakika spor haberinin ayrıntıları...
SON DAKİKA SPOR HABERİ | A Milli Futbol Takımı, liderlik için Hırvatistan karşısına çıkıyor.
TÜRKİYE - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, 12 Ekim 2023 TSİ 21.45'te başlayacak.
Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak.
D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.
MONTELLA İLK MAÇINA ÇIKACAK
A Milli Takım yeni teknik direktörü Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan deplasmanında çıkacak.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı nedeniyle Ozan Kabak aday kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.
LİDERLİK MÜCADELESİ
D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada.
Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı.
EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Rayyan Baniya (Trabzonspor), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)
Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).
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