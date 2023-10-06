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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcıları belli oldu! Sürpriz isim teknik heyette...

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Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
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A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella’nın yardımcıları belli oldu! Sürpriz isim teknik heyette...

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi. Montella'nın kadrosunda sürpriz bir isim de yer aldı. İşte detaylar...

Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.

SELÇUK ŞAHİN KULÜBEDE!

Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Millî Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.

Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Yukatel Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek.

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