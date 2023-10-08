Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nda değişiklik
Son dakika... A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan defans oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.
Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından dolayı aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.
Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, millilerin bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yer alacak.
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