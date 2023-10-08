08 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nda değişiklik

Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nda değişiklik

SPOR
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
ABONE OL
Son dakika: A Milli Futbol Takımı’nda değişiklik

Son dakika... A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldı. Ozan'ın yerine Trabzonspor'dan defans oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda Hırvatistan ve Letonya ile oynayacağı karşılaşmalar için bugün İstanbul'da toplanacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

Werder Bremen ile Hoffenheim'ın karşılaştığı müsabakadan omuz çıkığı sebebiyle ayrılan Ozan Kabak'a bugün Almanya'da çeşitli testler uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, yapılan testler sonucunda, Ozan'ın yaşadığı sakatlığın tedavisinin A Milli Takım kampı süresince tamamlanamayacağı anlaşıldığından dolayı aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.

Ozan'ın yerine Trabzonspor'da forma giyen savunma oyuncusu Rayyan Baniya aday kadroya dahil edildi. İtalya'nın Bologna kentinde doğan 24 yaşındaki futbolcu, millilerin bu akşam İstanbul'da başlayacak kampında yer alacak.

Milli Takımda Montella dönemi MİLLİ TAKIMDA MONTELLA DÖNEMİ
Montella’dan flaş sözler: Hiç tereddüt etmedim MONTELLA'DAN FLAŞ SÖZLER: HİÇ TEREDDÜT ETMEDİM
Montella’nın yardımcıları belli oldu MONTELLA'NIN YARDIMCILARI BELLİ OLDU
Montella ilk kadrosunu açıkladı! MONTELLA İLK KADROSUNU AÇIKLADI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA