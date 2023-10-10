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Haberler Spor Haberleri Bursaspor - Gölcükspor ZTK maçı canlı izle! 10 Ekim 2023 Bursaspor - Gölcükspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Bursaspor - Gölcükspor ZTK maçı canlı izle! 10 Ekim 2023 Bursaspor - Gölcükspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

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Bursaspor - Gölcükspor ZTK maçı canlı izle! 10 Ekim 2023 Bursaspor - Gölcükspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Bursaspor ve Gölcükspor, bu turda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, ZTK Bursaspor ile Gölcükspor maçı canlı izle linki!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı, 2. tur maçlarıyla devam ediyor. Bursaspor ve Gölcükspor, bu turda karşı karşıya gelecek. Müsabakanın detayları ise futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, ZTK Bursaspor ile Gölcükspor maçı canlı izle linki!

BURSASPOR-GÖLCÜKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bursaspor-Gölcükspor Maçı, saat 20:00 başlayacak.

BURSASPOR-GÖLCÜKSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bursaspor ve Gölcükspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi ZTK maçı, Bursa'da, Timsah Park Stadyumu'nda oynanacak.

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10 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

14:00 Kırşehirspor - Şırnak İY Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

14:00 Kırklarelispor - Çorlu Bld. Ziraat Türkiye Kupası ZTK Yayın Yok

17:00 Isparta Davraz - Sincan Bld Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

20:00 Bursaspor - Gölcükspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK A Spor

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