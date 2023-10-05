SON DAKİKA | A Milli Takım, Almanya ile karşılaşacak | Almanya –Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?

TÜRKİYE'NİN ALMANYA KARNESİ

Türkiye ile Almanya, daha önce A Milli düzeyde 13'ü resmi, 8'i özel olmak üzere toplam 21 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda kırmızı-beyazlılar, 3 kez galibiyete ulaşırken, 4 maç berabere bitti, 14 müsabaka ise Almanya'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.