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Son dakika: A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella! Resmen duyuruldu

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2023 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023
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Son dakika: A Milli Futbol Takımı’nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella! Resmen duyuruldu

Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oldu. Alman çalıştırıcının yerine Adana Demirspor'un eski teknik direktörü Vincenzo Montella oldu. Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna 49 yaşındaki İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımı'ın başına Montella'nın getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, İtalyan çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni teknik direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz."

Kariyerinde Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da teknik direktör olarak görev yapan Montella, ilk kez bir milli takımın başında görev yapacak.

Adana Demirspor'da ise 2 sezon görev yaptı.

Montella’nın teknik ekibi belli oldu MONTELLA'NIN TEKNİK EKİBİ BELLİ OLDU

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