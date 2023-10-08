08 Ekim 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş tribünlerinden yönetime protesto! Sırtlarını döndüler

Beşiktaş tribünlerinden yönetime protesto! Sırtlarını döndüler

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.10.2023
ABONE OL
Beşiktaş tribünlerinden yönetime protesto! Sırtlarını döndüler

Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İstanbulspor'u ağırladı ve maçtan galibiyetle ayrıldı. Taraftarlar karşılaşma öncesinde ve maçın ilk 5 dakikasında yönetimi protesto etti. Siyah beyazlı taraftarlar maça sırtlarını döndü ve yönetim istifa tezahüratları yaptı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor karşılaşmasını stadyumdan takip etmedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA