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Son dakika: Beşiktaş - İstanbulspor canlı anlatım

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.10.2023 Güncelleme Tarihi: 08.10.2023
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Son dakika: Beşiktaş - İstanbulspor canlı anlatım

Son dakika | Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor. Beşiktaş'ın İstanbulspor maçındaki ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk ediyor.

Siyah beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından sahaya yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor.

BEŞİKTAŞ VE İSTANBULSPOR'UN İLK 11'İ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

MAÇ SAAT KAÇTA HAKEM KİM?

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da.

Hakem Tugay Kaan Numanoğlu.

BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN SPORTS'dan canlı.

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM

Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

ŞENOL GÜNEŞ İSTİFA ETTİ, YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ KONGRE KARARI ALDI

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

TAKIMIN BAŞINDA BURAK YILMAZ

Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor.

Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-beyazlılarda Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.

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