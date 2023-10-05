Beşiktaş-Lugano maçı canlı anlatım izle | Şenol Güneş'ten kritik hamle
Beşiktaş ile FC Lugano UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. hafta maçında karşı karşıya geliyor. İsrailli hakem Erez Papir tarafından yönetilen Beşiktaş-FC Lugano maçı, Beşiktaş Stadyumu'nde oynanıyor. Beşiktaş-FC Lugano maçı canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Lugano ile mücadele edecek. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı puanlı rakibi Lugano'yu yenerek gruplarda avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Şenol Güneş'in bu akşam Lugano karşısında sahaya sürmeyi planladığı muhtemel 11 şu şekilde;
Ersin, Rosier-Bailly-Colley-Masuaku, Amir-Salih, Rashica-Chamberlain-Muleka, Aboubakar
MÜCADELEYİ İSRAİLLİ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı İsrail Futbol Federasyonundan David Fuxman yönetecek. Mücadelede Fuxman'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Omer Barbiro ve Rostislav Talis yapacak. Erez Papir ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.
GRUPTA İLK HAFTA BERABERE KALDILAR
Bu akşam karşı karşıya gelecek iki ekip bu sezonki Avrupa maceralarına beraberlikle başladı.
Beşiktaş, D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Lugano'nun Norveç ekibi Bodo Glimt'i konuk ettiği mücadele golsüz sona erdi.
MERT GÜNOK MAÇTA YOK
Beşiktaş'ın, Lugano karşısına kaleci Mert Günok'tan yoksun çıkması bekleniyor.
Adana Demirspor maçında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bırakan tecrübeli kaleci, sakatlığı nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor ile oynanan karşılaşmada da görev yapamamıştı.
Teknik direktör Şenol Güneş de Konyaspor maçı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Mert'in Lugano maçında görev alamayacağını belirtmişti.
Mert'in yanı sıra sakatlıkları nedeniyle Kayserispor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında görev alamayan Gedson Fernandes forma giyemeyecek. Öte yandan Ante Rebic'in durumu belirsizliğini koruyor.
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