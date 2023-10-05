Beşiktaş-Lugano maçı canlı anlatım izle | Şenol Güneş’ten kritik hamle

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 2. hafta maçında temsilcilerimizden Beşiktaş, sahasında Lugano ile mücadele edecek. D Grubu'ndaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, aynı puanlı rakibi Lugano'yu yenerek gruplarda avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Lugano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?