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Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel madde! TFF yönetimi özellikle eklemek istedi...

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Giriş Tarihi: 26.09.2023 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023
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Vincenzo Montella’nın sözleşmesinde özel madde! TFF yönetimi özellikle eklemek istedi...

A Milli Futbol Takımımızın başına Stefan Kuntz sonrası getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel bir maddenin yer aldığı belirtildi. TFF yönetiminin Vincenzo Montella'nın kontratına özellikle bu maddeyi eklemek istediği iddia edildi. İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz ile vedalaşılmış ve yerine Vincenzo Montella getirilmişti. TFF yönetiminin, Vincenzo Montella'nın mukavelesine özel bir madde koyduğu iddia edildi.

İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Vincenzo Montella'ya emanet edilirken, İtalyan teknik adam için yarın imza töreni düzenlenecek.

MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE

Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Buna göre İtalyan teknik adamın görev yerinin Türkiye olduğu ve hocanın yurt dışına çıkışlarının izne tabi olduğu belirtildi.



MONTELLA İSTANBUL'DA EV ARAYIŞLARINA BAŞLADI

TFF yönetiminin, Vincenzo Montella'nın sürekli Türkiye'de kalmasını özellikle istediği ve 49 yaşındaki antrenörün İstanbul'dan ev arayışlarına derhal başladığı haber detayında yer aldı.

Son olarak Adana Demirspor'da görev alan Vincenzo Montella, Mavi Şimşekler ile 76 maçta 38 galibiyet, 21 yenilgi ve 17 beraberlik elde etmişti. İtalyan hoca, Adana temsilcisinde maç başına 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.

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