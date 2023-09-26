Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel madde! TFF yönetimi özellikle eklemek istedi...
A Milli Futbol Takımımızın başına Stefan Kuntz sonrası getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel bir maddenin yer aldığı belirtildi. TFF yönetiminin Vincenzo Montella'nın kontratına özellikle bu maddeyi eklemek istediği iddia edildi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Stefan Kuntz ile vedalaşılmış ve yerine Vincenzo Montella getirilmişti. TFF yönetiminin, Vincenzo Montella'nın mukavelesine özel bir madde koyduğu iddia edildi.
İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK
A Milli Futbol Takımı 3 yıllığına Vincenzo Montella'ya emanet edilirken, İtalyan teknik adam için yarın imza töreni düzenlenecek.
MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE
Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Buna göre İtalyan teknik adamın görev yerinin Türkiye olduğu ve hocanın yurt dışına çıkışlarının izne tabi olduğu belirtildi.
MONTELLA İSTANBUL'DA EV ARAYIŞLARINA BAŞLADI
TFF yönetiminin, Vincenzo Montella'nın sürekli Türkiye'de kalmasını özellikle istediği ve 49 yaşındaki antrenörün İstanbul'dan ev arayışlarına derhal başladığı haber detayında yer aldı.
Son olarak Adana Demirspor'da görev alan Vincenzo Montella, Mavi Şimşekler ile 76 maçta 38 galibiyet, 21 yenilgi ve 17 beraberlik elde etmişti. İtalyan hoca, Adana temsilcisinde maç başına 1.72 puan ortalaması yakalamıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- VGM burs başvuruları başladı mı, ne zaman? VGM burs başvuru ekranı açıldı mı?
- NDK personel alımı başladı! Avukat, Mühendis, Mütercim, Teknisyen ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni başvuru şartları
- Bugün Kabine toplantısı var mı, yok mu? 26 Eylül Kabine toplantısı olacak mı, yapılacak mı?
- Bugün kandil mi, kandil yarın mı? 26 Eylül ne kandili? Diyanet Mevlid Kandili tarihi...
- Okullar ne zaman kapanacak, ilk ara tatil tarihi açıklandı mı? Okullar ne zaman tatil olacak 2023?
- Mevlid Kandili'nde ne oldu? Mevlid Kandili önemi ve anlamı, neden kutlanıyor?
- MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 🕌 | 🌹 26 Eylül 2023 En güzel, anlamlı, dualı, hadisli kandil mesajları ve sözleri...
- Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa final tarihi açıklandı mı?
- DGS ek tercihler ne zaman, nasıl yapılır 2023? DGS 2. tercihler ayın kaçında yapılacak?
- AÖF sınavları ne zaman, nasıl yapılacak 2023? AÖF sınavları online, yüz yüze mi yapılacak?
- Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak 2023? Bursluluk ödemeleri ayın kaçında yatacak?
- SGK, SSK, BAĞKUR yeni ek zam paketi şekillendi! %39.61 zam hesabı çıktı, emekliye 10.470 TL kök maaş! 7.500 TL ve üstü maaş alan...