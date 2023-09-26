Vincenzo Montella’nın sözleşmesinde özel madde! TFF yönetimi özellikle eklemek istedi...

MONTELLA'NIN SÖZLEŞMESİNE ÖZEL MADDE

Vincenzo Montella'nın sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Buna göre İtalyan teknik adamın görev yerinin Türkiye olduğu ve hocanın yurt dışına çıkışlarının izne tabi olduğu belirtildi.