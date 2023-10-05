Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı saat kaçta 2023? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11’ler...

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçta Türk temsilcisi Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu akşamki maçta da galibiyet arayacak.