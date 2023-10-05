Spartak Trnava-Fenerbahçe maçı saat kaçta 2023? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında bu akşam Slovakya'nın Spartak Trnava ekibiyle karşı karşıya gelecek. Grubun ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek güzel bir başlangıç yapan Fenerbahçe, deplasmanda Spartak Trnava'yı da yenerek liderlik yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor. İşte, maçın detayları...
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçta Türk temsilcisi Fenerbahçe, Slovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, bu akşamki maçta da galibiyet arayacak.
SPARTAK TRNAVA - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spartak Trnava - Fenerbahçe maçı 5 Ekim Perşembe günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
SPARTAK TRNAVA: Takac, Kastrna, Kosa, Djuric, Breznik, Prochazka, Zeljkovic, Daniel, Bernat, Ofori, Ristovski.
FENERBAHÇE: Livakovic, Ferdi, Serdar, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Kent, Mert Hakan, King, Batshuayi.
EXXEN SPOR ÜYELİK PAKETİ NE KADAR?
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Kupası ve Konferans Ligi'ni seyretmek isteyenler için Exxenspor aylık ücreti 157,08 TL olarak belirlenmiştir.
Exxenspor paketi satın alanlar Avrupa Kupaları mücadelesinin yanı sıra Hollanda Ligi ve Suudi Arabistan Pro Ligi'ni takip edebiliyor. İşte, güncel Exxen üyelik paketleri;
Normal dijital platform ücreti reklamlı aylık 84,50 TL
Yıllık 70,40 TL x12
Reklamlı Exxen Spor paketi aylık 157 TL
Reklamsız Exxen Spor aylık paket 184 TL
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