BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! 24 Eylül 2023 Beşiktaş Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nasıl izlenir?
"Beşiktaş Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki maç, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında büyük bir heyecanla bekleniyor. Siyah Beyazlılar, ligde şu ana kadar oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 7 puan topladı. İşte bugün oynanacak maçın detayları...
"Beşiktaş- Kayserispor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusunun cevabı arama motolarında araştırılıyor. Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki maç, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte, Beşiktaş Kayserispor maçı canlı yayın bilgileri...
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, şimdi ise gözünü lige çevirdi.
Süper Lig'de 1 beraberlik 1 mağlubiyet ve 2 galibiyet istatistiğine sahip olan Siyah Beyazlılar, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
İki ekibin karşı karşıya geleceği maçta hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş Kayserispor maçı, 24 Eylül 2023 Pazar günü yani bugün 17.00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Deneyimli hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği Beşiktaş Kayserispor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İŞTE BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Bailly, Colley, Masuaku, Rashica, Salih, Amir, Gedson, Cenk, Aboubakar.
KAYSERİSPOR: Bilal, Carole, Ramazan, Arif, Attamah, Ali, Gökhan, Uzodimma, Ackah, Thiam, Mane.
BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE
Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://beinsports.com.tr/takim/besiktas
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