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Milli Takım'da Kuntz dönemi sona eriyor! Tesislerden ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 20.09.2023 Güncelleme Tarihi: 20.09.2023
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Milli Takım’da Kuntz dönemi sona eriyor! Tesislerden ayrıldı

Son dakika haberi...Riva'da Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görüşmenin ardından tesislerden ayrıldı.

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