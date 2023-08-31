Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! Aslan'a ölüm grubu... Bayern Münih ve Manchester United...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri Monaco'da yapılan kura çekiminde belli oldu. Sarı kırmızılılar 'ölüm grubu' olarak adlandırılan bir gruba düşerken Avrupa devleriyle eşleşti. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri yapılacak kura çekimi sonucu belli oldu.
ASLAN'IN GRUBU BELLİ OLDU
A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray
B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens
C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin
D GRUBU: Benfica, Inter, RB Salzburg, Real Sociedad
E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic
F GRUBU: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle United
G GRUBU: Manchester City, RB Leipzig, Kızılyıldız, Young Boys
H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp
BAŞKAN ÖZBEK'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU
Galatasaray'ın grubunun belli olmasının ardından kura çekimini takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek güldü.
TORBALAR NASIL OLUŞTURULUYOR?
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan takımlar, 2023 UEFA kulüp katsayılarına göre 4 torbaya yerleştiriliyor.
2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ile 2022-23 UEFA Avrupa Ligi şampiyonu ve 2022 UEFA ülkeler sıralamasına göre ilk 6 ülkenin lig şampiyonları 1. torbayı oluşturuyor.
Diğer takımlar, 2022 UEFA takım katsayılarına göre 2., 3. ve 4. torbalara ayrılıyor. Aynı ülke takımları aynı grupta yer almayıp aynı tarih veya aynı saatlere maçları denk getirilmiyor.
GALATASARAY 4.TORBADA
Play-offlarda karşılaştığı Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray 4. torbadan Şampiyonlar Ligi grup kuralarına katıldı.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda ilk maçlar 19-20 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Gruplardaki son maçlar ise 12-13 Aralık'ta yapılacak.
Son 16 turu maçlarının kura çekimi 18 Aralık'ta, eşleşmelerdeki ilk maçlar ise 13-14 Şubat ve 20-21 Şubat'ta oynanacak. Çeyrek finale kalacak takımlar ise 5-6 Mart ve 16-17 Mart'taki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
ÇEYREK FİNAL
İlk maçlar: 9-10 Nisan 2024
İkinci maçlar: 16-17 Nisan 2024
YARI FİNAL
İlk maçlar: 30 Nisan-1 Mayıs 2024
İkinci maçlar: 7-8 Mayıs 2024
Final: 1 Haziran 2024 - Wembley (İngiltere)
GRUPLARA KALARAK KASASINI DOLDURDU
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başaran Galatasaray, önemli bir gelirin de sahibi oldu. Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği bu önemli başarıyla en az 25 milyon avro kazanmayı garantiledi.
Gruplara kaldığı için 15,6 milyon avro katılım ve 1,5 milyon avro market gelirinin sahibi olan Galatasaray, katsayı gerilinden ise yaklaşık 8 milyon avroyu kasasına koydu.
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