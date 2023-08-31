Canlı | Beşiktaş-Dinamo Kiev (CANLI ANLATIM) Siyah Beyazlılar kritik virajda
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Dinamo Kiev'i İstanbul'daki evinde ağırlayacak. Siyah beyazlılar evinde rahat bir skorla gruplara kalmayı hedeflerken Kartal'da Ghezzal yine forma giyemeyecek. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile play-off turunda karşı karşıya gelecek.
İLK MAÇTA AVANTAJLI SKOR
Temsilcimiz Beşiktaş, Ukrayna'daki savaştan dolayı Romanya'nın Bükreş kentinde oynanan ilk maçta rakibini Bahtiyar Zaynutdinov'un 90+4'te attığı golle 3-2 mağlup etti.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Colley, Necip, Rosier, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar
DINAMO KIEV: Bushchan, Dubinchak, Syrota, Popov, Tymchyk, Voloshyn, Shaparenko, Sydorchuk, Karavaev, Buyalskiy, Vanat
AVRUPA'DA YENİLGİ YOK
Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.
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