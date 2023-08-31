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Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hangi grupta? Rakipleri hangi takımlar? İşte eşleşmeler...

A Haber
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Giriş: 31.08.2023 20:23
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve FC Kopenhag ile eşleşti. A Spor Yorumcusu Ahmet Akcan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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