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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri belli oldu: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag

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Giriş: 31.08.2023 19:57
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri Monaco'da yapılan kura çekiminde belli oldu. Sarı kırmızılılar 'ölüm grubu' olarak adlandırılan bir gruba düşerken Avrupa devleriyle eşleşti. A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag, Galatasaray
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