Fenerbahçe güle oynaya gruplara! Twente 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)





EN GOLCÜLER TADİC VE İRFAN CAN

Konferans Ligi'nde bu sezon rakip filelere 21 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü. 4 mücadelede ise kalesini gole kapattı. Bu süreçte takımın en golcü isimleri 4'er golle Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci oldu. Bu iki ismi 3 golle Sebastian Szymanski takip etti. Edin Dzeko ve Michy Batshuayi, 2'şer golle takıma katkı sağlarken, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Joshua King, İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ise 1 kez gol sevinci yaşadı.