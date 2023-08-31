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Fenerbahçe güle oynaya gruplara! Twente 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 31.08.2023 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023
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Fenerbahçe güle oynaya gruplara! Twente 0-1 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 5-1'in rövanşında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk maçtaki avantajlı skoru koruyarak bu maçtan da 1-0'lık üstünlükle ayrılarak adını gruplara yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruplara kalabilmek adına 5-1'in rövanşında Hollanda ekiplerinden Twente'ye konuk oldu. Sarı lacivertliler ilk maçtaki avantajlı skoru koruyarak bu maçtan da 1-0'lık üstünlükle ayrılarak adını gruplara yazdırdı.

TWENTE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LER

Twente: Unnerstall, Hilgers, Pröpper, Van Hoorenbeeck, Sampsted, Rots, Sadilek, Kjölö, Vlap, Ugalte, Wolfswinkel

Fenerbahçe:İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko

SARI-LACİVERTLİLER, İLK KEZ GRUPLARDA YER ALACAK

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, o sezonun son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşmiş ve rakibine elenerek turnuvaya veda etmişti.



EN GOLCÜLER TADİC VE İRFAN CAN

Konferans Ligi'nde bu sezon rakip filelere 21 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü. 4 mücadelede ise kalesini gole kapattı. Bu süreçte takımın en golcü isimleri 4'er golle Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci oldu. Bu iki ismi 3 golle Sebastian Szymanski takip etti. Edin Dzeko ve Michy Batshuayi, 2'şer golle takıma katkı sağlarken, Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Joshua King, İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ise 1 kez gol sevinci yaşadı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Hollanda temsilcisi Twente ile Fenerbahçe arasında oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

2. dakikada Twenteli futbolcu Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu, top direğin hemen yanından auta gitti.

19. dakikada Twenteli Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Osayi-Samuel'in ortaladığı topa Tadic gelişine vurdu. Kaleci Unnerstall gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti.

53. dakikada Sem Steijn kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleye vurdu. Direkten dönen top Daan Rots'ta kaldı. Rots'un kaleye vurduğu top üstten dışarı gitti.

63. dakikada Michel Vlap'ın kullandığı serbest vuruş direkten döndü. Dönen topu Ricky van Wolfswinkel tamamladı, top yandan az farkla dışarı çıktı.

71. dakikada orta sahanın gerisinden topu alan Joshua King, yaklaşık 50 metre sürdüğü topla soldan ceza sahasına girdi. King rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

72. dakikada penaltı vuruşunu Dzeko gole çevirdi: 0-1

86. dakikada Joshua King'in şutunda topu, Twente kalecisi Unnerstall parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İlk maçı da kendi evinde 5-1 kazanan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.

Fenerbahçe Twente’ye rakip oluyor FENERBAHÇE TWENTE'YE RAKİP OLUYOR

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