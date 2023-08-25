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Son dakika! Galatasaray Alpaslan Öztürk'le yollarını ayırdı

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Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Son dakika! Galatasaray Alpaslan Öztürk’le yollarını ayırdı

Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

KARNESİ

Geçen sezonu kiralık olarak 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'da tamamlayan Alpaslan Öztürk, toplamda 18 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.

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