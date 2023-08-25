Son dakika! Galatasaray Alpaslan Öztürk'le yollarını ayırdı
Avrupa'da ve Süper Lig'de fırtına gibi esen Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Eyüpspor'a kiraladığı savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Sosyal medyadan paylaşılan açıklamada, "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
KARNESİ
Geçen sezonu kiralık olarak 1'inci Lig ekibi Eyüpspor'da tamamlayan Alpaslan Öztürk, toplamda 18 maçta forma giyerken 2 gol kaydetmişti.
30 yaşındaki futbolcunun 2023-24 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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