Molde Galatasaray CANLI ANLATIM | Molde Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

AVRUPA KUPASINDA BİR İLK

Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

MOLDE'DE BİLİNDİK İSİM

Molde'de Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor.

31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.