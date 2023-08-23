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Molde Galatasaray CANLI ANLATIM | Molde Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

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Giriş Tarihi: 23.08.2023 Güncelleme Tarihi: 23.08.2023
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Molde Galatasaray CANLI ANLATIM | Molde Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı?

Avrupa’daki güçlü temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nun ilk maçında deplasmanda Norveç'in Molde ekibiyle karşı karşıya geliyor. Peki, Okan Buruk’ın ilk 11 tercihi nasıl oldu? Molde Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda canlı? Detaylar ahaber.com.tr’de…

MOLDE GALATASARAY CANLI ANLATIM | Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi aşamasında takip etmek isteyen temsilcimiz Galatasaray, play-off mücadelesinde Norveç'te Molde'nin konuğu oluyor.

Deplasmanda avantajlı bir skor elde ederek Türkiye'ye dönmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte lisansı çıkarılan Tete de kadroya dahil edildi.

Zorlu karşılaşma öncesi Okan Buruk'un aklındaki 11'i netleştirdiği öğrenilirken, orta sahada Torreira'nın yokluğunda Berkan Kutlu'nun forma giyme ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi.

İŞTE MOLDE-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Turu ilk maçında Galatasaray, çarşamba günü TSİ 22.00'de deplasmanda Norveç temsilcsi Molde ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris'i, 3. ön eleme turunda da Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek bu tura geldi.

Molde ise 2. ön eleme turunda Finlandiya takımı HJK Helsinki'yi, 3. ön eleme turunda da Faroe Adaları'ndan Klaksvik'i eledi.

Eşleşmesinin rövanşı 29 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

AVRUPA KUPASINDA BİR İLK
Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez Molde ile mücadele edecek. Molde ise daha önce 2015 yılında UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, 2021 yılında da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile karşılaştı. Norveç ekibi, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 beraberlik aldı.

MOLDE'DE BİLİNDİK İSİM
Molde'de Galatasaray'da 2016-2021 yıllarında arasında oynayan Martin Linnes forma giyiyor.

31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılar ile 146 resmi maçta görev alırken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı. Norveçli futbolcu, Galatasaray ile 2 kez Süper Lig şampiyonluğu da yaşadı.

NORVEÇ LİGİ'NDE 4. SIRADA
Molde, Norveç Ligi'nde geride kalan 19 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle topladığı 34 puanla 4. sırada bulunuyor. Molde, son olarak evinde Valerenga ile golsüz berabere kaldı..

TORREIRA CEZALI
Galatasaray'da, Olimpija Ljubljana ile oynanan rövanş maçında kırmızı kart gören Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, Molde karşısında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Molde maçında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi.

MOLDE - GALATASARAY 11'LERİ

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjorbnak, Ellingsen, Linnes, Breivik, Eriksen, Haugen, Manssverk, Eikrem, Brynhildsen (MUHTEMEL)

G.Saray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Yunus Akgün, Mertens, Kerem, Icardi.

KARŞILAŞMAYI ANTHONY TAYLOR YÖNETECEK

Molde ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek.

Taylor'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ile Lee Betts yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

MOLDE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Molde - Galatasaray maçı 23 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Aker Stadyumu'nda karşılaşma Exxen'de canlı yayınlanacak.

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