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Galatasaray orta saha için beklemede! PSG'nin yıldız ismi Veratti için tüm şartlar zorlanacak

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Giriş Tarihi: 26.08.2023 Güncelleme Tarihi: 26.08.2023
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Galatasaray orta saha için beklemede! PSG’nin yıldız ismi Veratti için tüm şartlar zorlanacak

Transfer sezonunun sona ermesine az bir süre kalırken son şampiyon Galatasaray fırsat transferi için beklemeye geçti. Aslan PSG forması giyen İtalyan yıldız Marco Veratti için tüm şartları zorlarken Veratti'nin PSG'den aldığı 15 milyon euroluk yıllık maaş transferin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. İşte detaylar...

Galatasaray'ın gözde transfer hedeflerinden birisi olan Marco Verratti'de yeni gelişmeler yaşanırken Cim-Bom'un hocası Okan Buruk da İtalyan yıldızı çok istiyor.

KESİN AYRILMAK İSTİYOR

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin formasını giyen Marco Verratti, bu sezon kadro planlamasında düşünülmüyor. 11 senedir Paris temsilcisinde görev yapan yıldız orta saha oyuncusu, kesin olarak takımdan ayrılmak istiyor.

"BİZİM İÇİN ZOR" DEDİ AMA...

Bu doğrultuda önceki gün Fransız basınından L'Equipe, bomba gibi bir iddiayı ortaya atmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, İtalyan futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü. Molde ile oynanan maçın ardından Okan Buruk da bu konuyla ilgili olarak sorulan bir soruya İtalyanca yanıt verdi. Buruk, Veratti'nin gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 MİLYONLUK MAAŞ

30 yaşındaki futbolcu, mevcut takımında senelik 15 milyon Euro'ya yakın bir ücret alıyor. Fakat Galatasaray Yönetimi'nin, tıpkı Okan Buruk'un dediği gibi Verratti'yi ikna etmeye çalışacağı ve transferin son anına kadar oyuncuyu kovalayacakları öğrenildi.

PİYASA DEĞERİ 40 MİLYON EURO

2026 yılına kadar kulübü PSG ile sözleşmesi bulunan Verratti'ye güncel verilere göre; 40 milyon Euro değer biçiliyor. Geçen sezon 40 maçta 1 asist kaydeden, bu sezon ise 3 maçta 117 dakika görev yapan futbolcu daha önce Çizme'de Pescara forması giymişti. 1.65 boyundaki çok yönlü İtalyan yıldız, merkez orta saha ve ön libero mevkilerinde görev alabiliyor.

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