Galatasaray orta saha için beklemede! PSG’nin yıldız ismi Veratti için tüm şartlar zorlanacak

"BİZİM İÇİN ZOR" DEDİ AMA...

Bu doğrultuda önceki gün Fransız basınından L'Equipe, bomba gibi bir iddiayı ortaya atmıştı.

Sarı-Kırmızılılar'ın, İtalyan futbolcu için devreye girdiği öne sürüldü. Molde ile oynanan maçın ardından Okan Buruk da bu konuyla ilgili olarak sorulan bir soruya İtalyanca yanıt verdi. Buruk, Veratti'nin gelip gelmeyeceğiyle ilgili olarak, "O harika bir oyuncu ama bizim için zor. Zaniolo'da olduğu gibi transferin son günlerine kadar bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.