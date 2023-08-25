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Galatasaray'da Sergio Ramos transferi artık an meselesi! Cimbom transferde büyük oynuyor...

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Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Galatasaray’da Sergio Ramos transferi artık an meselesi! Cimbom transferde büyük oynuyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde engelini deplasmanda 3-2'lik skorla geçen ve gruplar için büyük avantaj yakalayan Galatasaray'da stoper transferinde sona gelindi. Dünyaca ünlü yıldız Sergio Ramos ile anlaşma artık an meselesiyken yıldız oyuncunun kısa zamanda İstanbul'a geleceği iddia edildi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Molde deplasmanından 3-2'lik zaferle ayrılan Galatasaray'da tüm gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

RAMOS İLE GÖRÜŞMELER BİTİYOR

Sarı-kırmızılılar uzun süredir gündeminde bulunan Sergio Ramos için yeniden harekete geçti. Devler Ligi vizesi almaya yakın olan Galatasaray'ın İspanyol futbolcuyla yaptığı görüşmelerde sona yaklaştığı ortaya çıktı.

Galatasaray transferde Sergio Ramos bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Cim-Bom, dünyaca ünlü İspanyol stoperin transferinde önemli mesafe aldı. PSG ile yollarını ayıran 37 yaşındaki futbolcu istediği ücrette indirime gidince dev transferde yeni bir süreç başladı.

ARTIK AN MESELESİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeniden değerlendirme yapacağını söyleyen Ramos'un yıllık ücrette 5 milyon euroya kadar indiği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu aktarıldı.

İNDİRİME GİTTİ

Pazarlıklara bonuslarla beraber yıllık 10 milyon eurodan 2 senelik kontrat isteğiyle başlayan Ramos'un Galatasaray için gittiği indirim dikkat çekti. Savunmaya takviye planlayan sarı-kırmızılılar işin sportif getirisi yanında reklam ve marka değeri açısından yaratacağı etkiyi düşünerek hareket ediyor.

YILLIK 4 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Ramos'a senelik 4 milyon eurodan 1+1 kontrat sunduğu ve taraflar arasındaki 1 milyon euroluk farkın kısa sürede kapanmasının beklendiği bildirildi.

Maddi konularda anlaşma sağlanması halinde İspanyol futbolcunun sözleşme imzalaması için İstanbul'a davet edileceği öğrenildi.

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