Galatasaray’da Sergio Ramos transferi artık an meselesi! Cimbom transferde büyük oynuyor...

ARTIK AN MESELESİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde yeniden değerlendirme yapacağını söyleyen Ramos'un yıllık ücrette 5 milyon euroya kadar indiği ve anlaşmanın artık an meselesi olduğu aktarıldı.