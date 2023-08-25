Yunus Akgün Galatasaray’dan ayrılıyor! İmza için yola çıktı! Leicester City forması giyecek...

10 MİLYON EURO

Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro olacağı iddia ediliyor.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK

Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.