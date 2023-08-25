Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılıyor! İmza için yola çıktı! Leicester City forması giyecek...
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City transfer oluyor. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip imza atması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro olacağı iddia ediliyor.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün Leicester City transferi sonlanıyor.
Başarılı oyuncu, transfer görüşmelerini sonlandırmak adına İngiltere'ye doğru yola çıktı. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçip Leicester City'e imza atması bekleniyor.
10 MİLYON EURO
Yunus Akgün'ün Leicester City'ye zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması beklenirken genç oyuncunun zorunlu satın alma maddesi ise 10 milyon euro olacağı iddia ediliyor.
SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK
Galatasaray'ın altyapısından yetişen 23 yaşındaki Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyordu.
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