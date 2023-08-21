Beşiktaş'ın iptal edilen golünü Erman Toroğlu yorumladı! Top sahadan çıktı mı?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş kendi evinde Pendikspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin iptal edilen golünü yorumladı. Peki, top sahadan çıktı mı? İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Ligde sezona deplasmandaki VavaCars Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Pendikspor karşısında taraftarlarının beklentisini karşılayamadı ve 2 puan kaybetti.
COLLEY, GOLLE DÖNDÜ
Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Omar Colley, Beşiktaş'taki ilk golünü Pendikspor karşısında sakatlık dönüşü kaydetti.
Bu sezon oynanan 5 resmi maçın 4'ünde görev yapan ve omzundaki sorun gerekçesiyle Neftçi ile İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında forma giyemeyen Colley, sakatlık sonrası Pendikspor maçının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
Siyah-beyazlı oyuncunun 76. dakikada bir korner sonrasın arka direkte kafa vuruşuyla attığı gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
PEKİ TOP SAHADAN ÇIKTI MI?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş kendi evinde Pendikspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin iptal edilen golünü yorumladı.
Toroğlu, "Bu top çıkmamış. Bana topun ayaktan çıktıktan 3 ile 5 metre arası lazım. Bu top çıkmamış. Top kesinlikle sahayı terk etmiyor. Çizginin üstüne geliyor. Çizginin aut tarafına hiç çıkmıyor. Yardımcı hakem tuhaf bakmış." ifadesini kullandı
BEŞİKTAŞ'TAN TEPKİ: EMEK HIRSIZLARI
Maç sonrası Beşiktaş'tan iptal edilen gole sert tepki geldi.
Hakemleri suçlayan Kara Kartal'ın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda "Emek hırsızları, bunun hesabını vereceksiniz!" denildi.
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