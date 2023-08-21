Beşiktaş’ın iptal edilen golünü Erman Toroğlu yorumladı! Top sahadan çıktı mı?

Bu sezon oynanan 5 resmi maçın 4'ünde görev yapan ve omzundaki sorun gerekçesiyle Neftçi ile İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme rövanş maçında forma giyemeyen Colley, sakatlık sonrası Pendikspor maçının 12. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Siyah-beyazlı oyuncunun 76. dakikada bir korner sonrasın arka direkte kafa vuruşuyla attığı gol ise VAR incelemesi sonrası iptal edildi.