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A Milli Kadın Voleybol Takımı Azerbaycan'ı yendi

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Giriş Tarihi: 20.08.2023 Güncelleme Tarihi: 20.08.2023
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Azerbaycan’ı yendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı; 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve CEV Başkanı Aleksandar Boricic de izlerken, Almanya'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen vatandaşlarımızda millilerimizi yalnız bırakmadı.

Karşılaşmanın ardından her iki takım oyuncuları birlikte poz verdi.

Filenin Sultanları, gruptaki üçüncü maçında 21 Ağustos Pazartesi günü saat 18.00'de Çekya ile karşılaşacak.

SALON: Castello
HAKEMLER: Stefano Cesare, Benone Visan
TÜRKİYE: Hande, Aslı, Vargas, İlkin, Eda, Cansu, Simge (L) (Ayça)
AZERBAYCAN: Besman, Ruban,Mertsalova, Rahimova, Aliyeva, Abdulazimova, Karimova (L) (Doroshenko, Bashnakova, Guluyeva, Stepanenko, Kirilyuk)
SETLER: 25-13, 25-13, 25-13
SÜRE: 63 dakika (19',22',22')

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