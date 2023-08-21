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ABD'de Hilary Kasırgası başladı! Alarmın rengi kırmızı

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Giriş Tarihi: 21.08.2023
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ABD’de Hilary Kasırgası başladı! Alarmın rengi kırmızı

Hilary Kasırgası, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde etkisini göstermeye başladı. Kaliforniya Eyaleti Ulaşım Departmanı (CALTRANS), özellikle San Diego kenti ve civarında sel meydana geldiğini, ekiplerin faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

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