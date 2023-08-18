18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PFDK açıkladı! Süper Lig'den 8 kulübe ceza

PFDK açıkladı! Süper Lig'den 8 kulübe ceza

SPOR
Giriş Tarihi: 18.08.2023
ABONE OL
PFDK açıkladı! Süper Lig’den 8 kulübe ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının ardından 8 kulübe para cezası verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA