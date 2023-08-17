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Trabzonspor'da Edin Visca'dan iyi haber

SPOR
Giriş Tarihi: 17.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
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Trabzonspor’da Edin Visca’dan iyi haber

Trabzonspor, haftasonu oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına akşam idmanıyla devam etti. Kasık bölgesinde sakatlık yaşayan ve tedavi gören Edin Visca takımının bugünkü idmanına katılarak düz koşu yaptı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da zorlu müsabakanın hazırlıkları sürüyor.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 18.00'de çalışan bordo mavililer, idmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, ikinci bölümünde taktik çalışması, son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yaptı.

VISCA AYRI ÇALIŞTI
Antalyaspor ile oynanan maçta kasık sakatlığı yaşayan ve tedavi gören kanat oyuncusu Edin Visca, günler sonra idmana çıktı.

Takımdan ayrı çalışan oyuncu düz koşu yaptı.

Trabzonspor, cuma günü saat 13.30'da yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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