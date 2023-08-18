Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'da
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a geldi. Diğer yandan Neftçi maçı ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Zaynutdinov transferinde dair görüşlerini açıkladı. İşte detaylar...
Kara Kartal'ın'ın transfer görüşmelerine devam etiği 25 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a ulaştı.
GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında yaptıkları 3 değişiklikle oyun kalitesini arttırdıklarını ve galip geldiklerini söyledi.
"BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİR"
Deneyimli teknik adam Güneş, Beşiktaş'a transfer olması beklenen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov hakkında da konuştu ve futbolcuyu birçok mevkide oynayabildiği için tercih ettiklerini aktardı.
BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?
Bakhtiyor Zaynutdinov, orta sahanın merkezi, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor.
2020 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibinde 27 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.
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