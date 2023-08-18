18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'da

Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul'da

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023
ABONE OL
Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul’da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a geldi. Diğer yandan Neftçi maçı ardından Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Zaynutdinov transferinde dair görüşlerini açıkladı. İşte detaylar...

Kara Kartal'ın'ın transfer görüşmelerine devam etiği 25 yaşındaki Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbul'a ulaştı.

GÜNEŞ'TEN AÇIKLAMA

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Azerbaycan ekibi Neftçi'yi 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının başında yaptıkları 3 değişiklikle oyun kalitesini arttırdıklarını ve galip geldiklerini söyledi.

"BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİR"

Deneyimli teknik adam Güneş, Beşiktaş'a transfer olması beklenen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov hakkında da konuştu ve futbolcuyu birçok mevkide oynayabildiği için tercih ettiklerini aktardı.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Bakhtiyor Zaynutdinov, orta sahanın merkezi, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor.

2020 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibinde 27 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

Kazak oyuncu futbol kariyerinde daha önce Rostov, Astana ve Taraz takımlarının başarısı için ter döktü.

1.85 boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerinde toplam 173 maçta 23 gol ve 15 de asisti bulunuyor.

Kartal evinde turladı!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA