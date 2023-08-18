Bakhtiyor Zaynutdinov Beşiktaş için İstanbul’da

"BİRÇOK MEVKİDE OYNAYABİLİR"

Deneyimli teknik adam Güneş, Beşiktaş'a transfer olması beklenen Kazak futbolcu Bakhtiyor Zaynutdinov hakkında da konuştu ve futbolcuyu birçok mevkide oynayabildiği için tercih ettiklerini aktardı.