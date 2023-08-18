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İsmail Kartal'dan Maribor maçı sonrası açıklama: Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz

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Giriş Tarihi: 18.08.2023
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İsmail Kartal’dan Maribor maçı sonrası açıklama: Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 kazandıkları Maribor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Kartal, ''Güzel bir oyun ve güzel skorla buradan ayrılıyoruz. Ülke puanına katkı sağladığımız için mutluyuz'' dedi.

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