Erden Timur bombayı patlattı! Guendouzi, Sergio Ramos ve Hakim Ziyech transferlerinde son durum...

BEŞİKTAŞ'IN RASHİCA TRANSFERİNİ AÇIKLAMA ŞEKLİ

Erden Timur, Beşiktaş'ın eski oyuncuları Milot Rashica'nın transferiyle ilgili paylaştığı videodaki Galatasaray görüntülerine tepki gösterdi.

"Son derece yakışıksız bir açıklama." ifadesini kullanan Timur, "Bu memlekette ancak insanları bölmeye çalışıyorsan böyle şeyler yaparsın. Biz, sporu birleştirmek için yapıyoruz. Eksik yaptığımızda dönüp dönüp özür diliyoruz. Biz de çıkıp diğer takımlara başka şeyler mi diyelim? O gece oraya katılan insanlar olmuş. Bunlar, bölmekten başka bir şey yapmaz. Son derece ucuz politikalar ve kınanacak işler. Toplumu ayrıştırmak esas bölücülüktür. Sporu insanların ucuz politikalarına alet etmesini taraflı tarafsız herkesin yanlış karşıladığını düşünüyorum. Hata yapılmış olabilir. O zaman da 'Hata olarak yapıldı.' dersiniz ve bunun yanlış olduğunu iletirsiniz ama bu sonrasında da devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Timur, "Beşiktaş ile aranızın düzeleceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Bir şey diyemem. Herkes doğru tavır göstermeli. Koca camialar ama yanlış şeyler yapılıyor. Büyük camiaları böyle şeylerin etkilememesi lazım ama doğru tavırların gösterilmesi lazım." yanıtını verdi.