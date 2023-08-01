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Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi! Wanda Nara rahatsızlığı sonrası yaşananları anlattı...

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Giriş Tarihi: 01.08.2023 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
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Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi! Wanda Nara rahatsızlığı sonrası yaşananları anlattı...

Galatasaray'ın süper starı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaşadığı rahatsızlık sonrası yaşananları Arjantin basınına anlattı. Nara hastalığını öğrendiğinde Icardi'nin kariyerini bitirmek istediğini söylerken "Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığını öğrendiğinde ailesinin verdiği tepkiyi ve yaşadıklarını anlattı.

ICARDI KARİYERİNİ BİTİRMEK İSTEDİ

Arjantin'den Angel de Brito'ya konuşan Wanda Nara, "Herkes bunun hakkında medyada konuşurken çocuklarım ağlıyordu. Her şeyin yıkıldığını hissettim. Ailem yıkılmıştı. Mauro kariyerini bitirmek istedi. Zaira tatilden döndü. Annem hep ağlıyordu. Güçlü oldum ve herkese iyi olduğumu hissettirdim, çünkü her şey dağılıyordu." ifadelerini kullandı.

ALTI FARKLI HASTALIK OLABİLİR

Wanda Nara, "Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendi." dedi.

"ÖLECEĞİM VE BANA SÖYLEMEYECEKLER"

Hastanede yaşadıklarını aktaran Wanda Nara, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim." açıklamasını yaptı.

"YÜZDE 100 TEYİT EDEMEDİLER"

Wanda, "Doktorlara, 'TV'de hastalığımı söylüyorlar' dedim. Henüz bilmiyordu. Orada 5 test daha yaptırdı ama hastalığımı yüzde 100 teyit edemediler. Bu yüzden verdikleri ilaçlarda hata yapmamak için mümkün olduğunca doğru bir şekilde hastalığı tespit etmek istiyorlar." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI BAĞRINA BASTI

Galatasaraylı futbolcuların imza törenini, Mauro İcardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara da izledi. Çocuklarıyla birlikte tribünlerde yerini alan Wanda Nara, yaşadığı rahatsızlıkla gündeme gelmiş ve herkesi korkutmuştu. Icardi'ye destek veren Wanda Nara'ya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde pankartlar açıldı. Daha sonra İcardi ile sahaya da indi.

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