Mauro Icardi kariyerini bitirmek istedi! Wanda Nara rahatsızlığı sonrası yaşananları anlattı...

ALTI FARKLI HASTALIK OLABİLİR

Wanda Nara, "Herkes şoktaydı. Şoktaydı ve dağılıyordu. Anlayabildiğim zaman, belki halka da hastalığımı anlatabilirim. Doktorların şüpheleri vardı. Altı farklı hastalık olabilir. Bana hiçbir şey söylemediler çünkü tam olarak emin değiller. Biyopsi yaptırdım ve bu 15-20 gün sürdü. Sonra doğrulandı. Biyopsi sürecim devam ederken ben hastalığımı televizyondan öğrendi." dedi.

"ÖLECEĞİM VE BANA SÖYLEMEYECEKLER"

Hastanede yaşadıklarını aktaran Wanda Nara, "Bana söylesinler diye yer gök oynadı. İlk anda hemşireler ağlayarak geldiler ve bana sarıldılar. Mauro'ya 'Öleceğim ve bana söylemeyecekler' dedim." açıklamasını yaptı.