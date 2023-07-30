Galatasaray’da yıldızlar geçidi! İmza töreninde taraftarlar stadyumu doldurdu

BAŞKAN ÖZBEK: AMACIMIZ AVRUPA'NIN ZİRVESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek törende yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bugün futbol takımımıza yeni katılan oyuncularımızın imza töreni ve yeni sezon açılışımızı vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz. Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe ilerleyeceğiz yani; Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Galatasaray'ın yaptığı icraatlar tüm dünya tarafından konuşuluyor. Biz geçiciyiz, Galatasaray kalıcıdır." dedi.