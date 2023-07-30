Galatasaray'da yıldızlar geçidi! İmza töreninde taraftarlar stadyumu doldurdu
Galatasaray, Rams Park'ta gerçekleştirilen imza töreni ve antrenmanda taraftarlarıyla bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek törende yaptığı açıklamada, "Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Galatasaray'ın yaptığı icraatlar tüm dünya tarafından konuşuluyor. Biz geçiciyiz, Galatasaray kalıcıdır.” dedi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında 2 Ağustos Çarşamba günü Litvanya temsilcisi Zalgiris ile oynanacak müsabaka öncesi imza gecesi ve taraftara açık antrenman gerçekleştiriyor.
YENİ TRANSFERLER İÇİN İMZA TÖRENİ!
Yeni transferler Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Angelino ve Halil Dervişoğlu için gerçekleştirilecek imza töreni ve antrenman organizasyonu, saat 19.05'te başladı.
Etkinliğe 2023-2024 sezonu kombine, VIP kombine ile loca sahipleri ücretsiz olarak katılabiliyor. Batı tribünü kapalı olacağı için, burası için kombinesi olan taraftarlar, doğu/kuzey ve güney tribünlerine giriş yapabiliyor.
BAŞKAN ÖZBEK: AMACIMIZ AVRUPA'NIN ZİRVESİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek törende yaptığı açıklamada, "Değerli Galatasaraylılar, sevgili kardeşlerim, bugün futbol takımımıza yeni katılan oyuncularımızın imza töreni ve yeni sezon açılışımızı vesilesiyle bir aradayız. Cumhuriyet'in 100. yılında, şampiyon olmak en çok Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray'a yakışır demiştik. Bu hedefe ulaştık, mutluyuz, gururluyuz. Değerli kardeşlerim, sizin desteğinizle bugün Türkiye'nin en çok kıskanılan, gıpta ile bakılan kulübü Galatasaray olmuştur. Kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe ilerleyeceğiz yani; Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Amacımız, Galatasaray'ı yeniden Avrupa'nın zirvesine çıkarmak. Çünkü bizim yerimiz orası. Galatasaray'ın yaptığı icraatlar tüm dünya tarafından konuşuluyor. Biz geçiciyiz, Galatasaray kalıcıdır." dedi.
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