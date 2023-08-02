Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı! Önce Joao Pedro şimdi de Diego Rossi

Kadroda düşünülmeyen iki futbolcuyla yollar ayrılıyor. Joao Pedro, ülkesi Brezilya'nın önemli kulüplerinden Gremio'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralanırken, Diego Rossi MLS ekibi Colombus Crew ile söz kesti.

Edin Dzeko ve Umut Nayir transferleri sonrası Fenerbahçe'de forma giyme şansı kalmayan Joao Pedro, ülkesi Brezilya'ya döndü. 31 yaşındaki santrfor, Gremio'ya kiralandı. Satın alma opsiyonu 3.5 milyon euro olan Pedro'nun yıllık 2.5 milyon euro tutarındaki ücretinin tamamı Brezilya kulübü tarafından ödenecek.