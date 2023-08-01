Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde 3. turda!

"Zimbru-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda rövanş maçları 1-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Zimbru-Fenerbahçe maçı da ülkemizdeki sporseverler tarafından yakından takip edilecek. Maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisi gibi detaylar netlik kazandı. Peki, Zimbru-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?