Milletler Ligi'nde şampiyon olan Filenin Sultanları Türkiye'ye döndü
ABD'de düzenlenen Milletler Ligi finalinde Çin'i devirerek şampiyon olan ve altın madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız Türkiye'ye döndü. Milli Takım'ı havalimanında coşkulu bir kalabalık karşıladı.
FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı yurda döndü. Filenin Sultanları'nın dönüş uçağında Türk Hava Yolları (THY) özel anons yaptı.
Edinilen bilgiye göre, final maçının ardından Amerika'nın Dallas şehrinden THY'nin TK 192 seferi ile yurda dönen "Filenin Sultanları" için uçuş öncesinde pasta kesildi.
THY'nin kaptan pilotlarından Murat Tekgül, şampiyon takım için uçak içinde yaptığı anonsta, şunları söyledi: "Bugün aramızda çok özel misafirlerimiz var. Onlar, evini, yurdunu geride bırakıp bir amaç uğruna binlerce kilometre yol katettiler. Türk milleti adına verdikleri mücadeleyle hepimizin gönlünde taht kurdular. Bir şampiyonluk kupası ile bugün aramızdalar. Onlar hep gönlümüzün şampiyonuydu, ama artık hem gönüllerin hem de dünyanın şampiyonu oldular.
Sayın yolcularımız, hepinizin huzurunda, Türk kadınının gücünü tüm dünyada göstererek şampiyon olan Filenin Sultanlarını canıgönülden kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde, bayrağımızı tüm dünyada böyle gururla dalgalandırdığınız, Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiğiniz nice yolculuğunuzda beraber olmak dileğiyle."
ŞAMPİYONA İÇİN DÜNYANIN ETRAFINI İKİ DEFA TURLADILAR
Ayrıca A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyon bitirdiği 2023 FIVB Milletler Ligi'nde 47 günde THY uçaklarıyla 24 bin km yol katetti. Antalya'da başlayan turnuva daha sonra sırasıyla Hong Kong, Tayland ve ABD'de devam etti. Filenin Sultanları, bu mesafeyle dünyanın etrafını 2 defa turlamış oldu.
YURDA DÖNDÜLER
Filenin Sultanları saat 16.30'da İstanbul'a iniş yaptı.
HEDEF ARTIK HEP ZİRVE
Kaptan Eda Erdem yaptığı açıklamada, çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Bu bizim başarı hikayemizin başlangıç noktası. Artık Olimpiyatlarda ve Avrupa Şampiyonasında da hedef zirve" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS BOŞ kontenjanlar, Taban puanları ve Başarı sıralaması! 160-170-190- 200 puanla alan üniversiteler ve bölümleri! 2-4 yıllık önlisans, lisans…
- 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 350 puanla 2023 YKS hangi üniversiteye girebilirim? Puanlara göre 2-4 yıllık üniversiteler ve bölümler!
- Muharrem ayı ilk gecesi yapılacak ibadetler! En faziletli Muharrem ayı zikirleri, ayet ve hadisler...
- 2023 YKS tercih kılavuzu üniversite taban puanları yüzdelik dilimler - başarı sıralaması! Hangi üniversite kaç puanla öğrenci alıyor?
- Hicri Yılbaşı namazı nasıl kılınır? 2023 Hicri Yılbaşı duası nedir? Muharrem ayının ilk gecesi okunacak dua! Türkçe, Arapça okunuşu...
- Güne böyle başlayın romatizmayı tarihe gömün! Demir, Çinko, bakır içinde yok yok! Şifası say say bitmiyor!
- ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | Erciyes Üniversitesi taban puanları, 2 - 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
- Atatürk Üniversitesi taban puanları 2023 | Atatürk Üniversitesi kontenjanları ve 2-4 yıllık bölümler
- Gazi Üniversitesi taban puanları ve bölümleri 2023! Gazi Üniversitesi 2-4 yıllık bölüm kontenjanları!
- Ankara Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2023 | Ankara Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler başarı sıralaması
- 'Kharoon' sıcakları kavurmaya geliyor! Az evvel duyuruldu! Türkiye'de termometreler zirveyi görecek! Yarından itibaren...
- Hacettepe Üniversitesi taban puanları 2023 | Hacettepe Üniversitesi 2-4 yıllık bölümler, kontenjanları ve başarı sıralaması!