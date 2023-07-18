Tarih yazan Filenin Sultanları Türkiye’de! Şampiyon Hande Baladın: Kendimize güvendik, ülkemize kupa getirdik

Dünya Milletler Ligi’inde finalde Çin’i 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları Türkiye’ye döndü. Tarih yazan şampiyonları coşkulu bir kalabalık karşıladı. Dünya sıralamasında 1. sıraya yükselen Filenin Sultanları kendilerini karşılayanlarla fotoğraf çektirdi. A Haber’e konuşan şampiyon Hande Baladın, “Bu sene kendimize daha fazla güvendik. Bunun sonucunda da ülkemize güzel bir kupa getirdik.” dedi.

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