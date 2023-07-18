18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Tarih yazan Filenin Sultanları Türkiye’de! Şampiyon Hande Baladın: Kendimize güvendik, ülkemize kupa getirdik

Tarih yazan Filenin Sultanları Türkiye’de! Şampiyon Hande Baladın: Kendimize güvendik, ülkemize kupa getirdik

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2023 17:27
Güncelleme:18.07.2023 17:31
Dünya Milletler Ligi’inde finalde Çin’i 3-1 yenerek şampiyon olan Filenin Sultanları Türkiye’ye döndü. Tarih yazan şampiyonları coşkulu bir kalabalık karşıladı. Dünya sıralamasında 1. sıraya yükselen Filenin Sultanları kendilerini karşılayanlarla fotoğraf çektirdi. A Haber’e konuşan şampiyon Hande Baladın, “Bu sene kendimize daha fazla güvendik. Bunun sonucunda da ülkemize güzel bir kupa getirdik.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şampiyon A Haber’e konuştu
Şampiyon A Haber'e konuştu
Filenin Sultanları yurda döndü
Filenin Sultanları yurda döndü
Beşiktaş’tan stoper hamlesi!
Beşiktaş'tan stoper hamlesi!
Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!
Dorukhan Toköz ile yollar ayrıldı!
Galatasaray transferde büyük oynuyor!
Galatasaray transferde büyük oynuyor!
Filenin Sultanları ABD’de tarih yazdı!
Filenin Sultanları ABD'de tarih yazdı!
Fenerbahçe Tadic’i resmen duyurdu!
Fenerbahçe Tadic'i resmen duyurdu!
1959 yılı öncesi için şampiyonluk açıklaması
1959 yılı öncesi için "şampiyonluk" açıklaması
Filenin Sultanları finale yükseldi!
Filenin Sultanları finale yükseldi!
Luis Nani, Adana Demirspor’da!
Luis Nani, Adana Demirspor'da!
Cimbom bombayı patlattı
Cimbom bombayı patlattı
İsmail Kartal biletlerini kesti!
İsmail Kartal biletlerini kesti!
Daha Fazla Video Göster