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Son dakika | Beşiktaş'tan stoper hamlesi! Lyanco yarın İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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Son dakika | Beşiktaş’tan stoper hamlesi! Lyanco yarın İstanbul’da

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...Beşiktaş, Southampton'dan Brezilyalı stoperi Lyanco'yu transfer etti. Yıldız futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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