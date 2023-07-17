Filenin Sultanları ABD’de tarih yazdı! Çin’i yenerek altın madalyayı kazandılar | Erik dalı ile kutlama

BAKAN BAK "FİLENİN SULTANLARI"NI KUTLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 2023 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final karşılaşmasında Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşması, ülke voleybolu adına büyük bir gurur kaynağı. Sonuna kadar mücadele ederek, bize bu mutluluğu ve heyecanı yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyor, şampiyonluğa uzanan bu yolda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.