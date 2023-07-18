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UEFA resmen açıkladı: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ev sahipliği yapmak istiyor...

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Giriş Tarihi: 18.07.2023 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023
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UEFA resmen açıkladı: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ev sahipliği yapmak istiyor...

UEFA, 2026 ve 2027 yıllarında oynanacak UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi final maçları için, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın ev sahipliği başvurusu yaptığını açıkladı.

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