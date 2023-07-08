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Dinamo Kiev'den Fenerbahçe'ye skandal tepki: Onur yok utanma yok vicdan yok! Sarı lacivertli taraftar grubundan yanıt geldi: Şereften yoksun...

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Dinamo Kiev’den Fenerbahçe’ye skandal tepki: Onur yok utanma yok vicdan yok! Sarı lacivertli taraftar grubundan yanıt geldi: Şereften yoksun...

Ukrayna takımlarından Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek turnuvaya katılma kararına ilişkin skandal bir paylaşım yaptı. Kiev ekibi Fenerbahçe'yi hedef alırken yapılan açıklamada "Rusların kanlı parası, sizin için her şeyi gölgede bıraktı; sizi, şerefsiz ve vicdansız bıraktı. Fenerbahçe Spor Kulübü; onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek turnuvaya katılacak olan Fenerbahçe'ye yönelik; Rusya ile siyasi sebepleri ön plana çıkararak karalayıcı açıklama yayımladı.

FENERBAHÇE KAMP İÇİN RUSYA'DA

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları ikinci etap çalışmaları kapsamında Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gitti.

KİEV'DEN HADSİZ ÇIKIŞ

Sarı-lacivertlilerin Rusya'ya indiği dakikalarda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, resmi internet sitesinden tepki göstererek hadsiz bir açıklama yayımladı. Geçen yıl Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı hatırlatan Kiev, Fenerbahçe'yi suçlayarak şu ifadelere yer verdi:

"ŞEREFSİZ VE VİCDANSIZ"

"İstanbul'daki maçta taraftarlar, Avrupa'nın baş sadistinin adını haykırdığında kulüp olarak sustunuz. Bunun neden olduğu şimdi çok açık. Rusların kanlı parası, sizin için her şeyi gölgede bıraktı; sizi, şerefsiz ve vicdansız bıraktı. Rus füzeleri her gün Ukraynalıları öldürüyor, tüm uygar dünya saldırganlığa ve katliamlara karşı birleşti. UEFA ve FIFA, Rus kulüplerini uluslararası turnuvalara katılmaktan alıkoyuyor ve siz para kazanmak ve saldırganlarla birlikte oynamak için tura çıkıyorsunuz.

"AHLAKSIZ VE İNSANİ VASIFLARDAN YOKSUN"

Hiçbir şey bu adımı haklı çıkaramaz. Bu utanç verici davranışınızın, ahlaksız ve insani vasıflardan yoksun bu katile gidişinizin bedelini hiçbir para ödeyemez.

"ONUR YOK UTANMA YOK VİCDAN YOK"

Tüm dünyaya söylemekten korkmuyoruz: Katillere Ukrayna topraklarında kanlı hasadı sürdürmeleri için yardım ediyorsunuz. Onlarla birlikte oynuyorsunuz ve 21. yüzyılın ana kötülüğünü meşrulaştırıyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü; onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe, Nisan 2022'de Kadıköy'de Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile özel maçta karşılaşmış, mücadelenin geliri Ukrayna'da savaş mağduru olan vatandaşlara bağışlanmıştı.

Bu maçta Fenerbahçeli taraftarlar, maçta Dinamo Kievli futbolcu Buyalskiy'nin ilk golü ardından yaşadığı gol sevincine "Vladimir Putin" tezahüratı ile karşılık verdi.

FENERBAHÇE TARAFTAR GRUBUNDAN YANIT GELDİ: ŞEREFTEN YOKSUN DİNAMO KİEV

Fenrebahçe taraftar gruplarından Genç Fenerbahçeliler konuya ilişkin açıklama yayınladı.

"Kendi tribünlerinde Türk Bayrağı yakılırken sesi çıkmayan Dinamo Kiev kulübünün bugün yaptığı açıklamanın hiçbir şekilde hükmü yoktur. Fenerbahçemizin kamp yaptığı ve katılacağı turnuva hakkında hiçbir kulüp veya gücün yorum hakkı olmadığı gibi, ŞEREFTEN YOKSUN Dinamo Kiev kulübünün de yoktur. Priminizi ve duyarınızı Fenerbahçe üzerinden yapmaya çalışmayın. FENERBAHÇE İSMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ OKYANUSLARIN ÖTESİNE KADAR ULAŞMIŞ BİR DÜNYA MARKASIDIR. İsmi ve çapı kendi sınırları içerisinde kalmış küçük kulüplere bir beden büyük gelir. Camiamızın, Türk milletinin ve tüm dünyanın anlamsız savaş konusunda tavrı nettir. "YURTTA SULH, CİHANDA SULH."

Fenerbahçe maçında “Putin” sesleri! FENERBAHÇE MAÇINDA "PUTİN" SESLERİ!

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