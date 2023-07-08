Dinamo Kiev’den Fenerbahçe’ye skandal tepki: Onur yok utanma yok vicdan yok! Sarı lacivertli taraftar grubundan yanıt geldi: Şereften yoksun...

"AHLAKSIZ VE İNSANİ VASIFLARDAN YOKSUN"



Hiçbir şey bu adımı haklı çıkaramaz. Bu utanç verici davranışınızın, ahlaksız ve insani vasıflardan yoksun bu katile gidişinizin bedelini hiçbir para ödeyemez.

"ONUR YOK UTANMA YOK VİCDAN YOK"



Tüm dünyaya söylemekten korkmuyoruz: Katillere Ukrayna topraklarında kanlı hasadı sürdürmeleri için yardım ediyorsunuz. Onlarla birlikte oynuyorsunuz ve 21. yüzyılın ana kötülüğünü meşrulaştırıyorsunuz. Fenerbahçe Spor Kulübü; onur yok, utanma yok, vicdan yok! Yazıklar olsun size."