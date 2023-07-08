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Galatasaray Futbol Takımı Avusturya'ya geldi! 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı...

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Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Galatasaray Futbol Takımı Avusturya’ya geldi! 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı...

Galatasaray, İstanbul'dan kalkan özel uçakla yeni szon hazırlıkları kapsamında kamp çalışması yapmak için Avusturya'ya geldi. Cimbom'da 5 futbolcu kamp kadrosuna alınmadı.

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