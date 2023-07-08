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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel altın madalyanın sahibi oldu

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Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel altın madalyanın sahibi oldu

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda Merve Tuncel, 800m Serbest Kadınlarda 8:35.10 derecesi ile altın madalyanın sahibi oldu.

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