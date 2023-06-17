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Fenerbahçe Kongresi'nde gergin anlar! Üyeler birbirine girdi

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Fenerbahçe Kongresi’nde gergin anlar! Üyeler birbirine girdi

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul'da kavga çıktı. Başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı sırada kongre üyeleri tepki gösterdi. Gerginliğin yükseldiği kongrede üyeler birbirine girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Fenerbahçe Kulübü 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Mali Genel Kurula Başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.

Ali Koç kürsüde kongre çağrısı yapan Aziz Yıldırıma cevaben "Değişim isteyen arkadaşların sorması gereken bir şey var. Niye biri aday olmuyor? Özellikle kötü gittiğimiz zamanlarda mangalda kül bırakmayan lokantalarda eğlenceli görüntüler veren sosyal medyada esip gürleyen arkadaşlara söylüyorum; çıkartın bir aday. Biz burada şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz cansiperhane hatalarımız da ağır başarısızlık da olsa iyi niyetimizle elimizden geleni yapmaya çalışırken bizim altımızı oyanlara söylüyorum; çıkın aday olun Kongre yapalım.

Bu kadar çalışıp bu durumda olmak ne kadar acı biliyor musunuz? Biz bu durumda keyif mi alıyoruz sanıyorsunuz? İsteyerek mi bu noktaya getiriyoruz. Bilerek mi bunu yapıyoruz" dedi.

Ali Koç bu sözlerine Genel Kurul'da bulunanlardan "Evet" diye cevap gelince ortalık bir anda karıştı. Kongre bulunanlar birbirine girerken görevliler araya girdi ancak taraflar sakinleşmedi ve yumruklar havada uçuştu.

Kavganın uzaması ve giderek büyümesi ile Kongre'ye ara verildi. Bu sırada ortalığı sakinleştirmek için uğraşan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Başkan Ali Koça'a konuşmasına devam etmesi için tekrar seslendi ancak Ali Koç konuşmasına devam etmedi. Bu noktadan sonra Kongre'ye ara verildi.

UĞUR DÜNDAR, FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİNİ BIRAKTI

Yaşanan kavganın ardından Uğur Dündar, Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığını bıraktığını açıkladı. Dündar kendisine destek olanlara verdiği cevapta protestoyu hakketmediğini ve istifadan vazgeçmesinin üyelerin isteğine bağlı olduğunu aktardı.

Fenerbahçe kongresinde kavga! İşte o anlar FENERBAHÇE KONGRESİNDE KAVGA! İŞTE O ANLAR

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