İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'dan son dakika Fenerbahçe açıklaması
2023-2024 Süper Lig sezonuna yeni teknik adam arayışı ile giren Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un son açıklaması ile gözler teknik direktörler İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a çevrildi. İki tecrübeli çalıştırıcıdan Koç'un sözlerine yanıt geldi.
Fenerbahçe'de başarız gidişatın önüne geçilmesi için yeni adımlar atılıyor.
Bu kapsamda Başkan Ali Koç'un "Camiayı bilen, hizmet etmiş, anlayan, o ruhu aşılayan 2 Türk hoca çıkıyor. Önümüzdeki sene tercihimiz Türk hoca yönünde olacak.'' sözleri ardından bütün gözler bir anda İsmail Kartal ve Aykut Kocaman'a çevrildi.
KOCAMAN: HABERİM YOK
TRT Spor'da yer alan habere göre; Aykut Kocaman, Ali Koç'un açıklamalarının ardından ''Gelişmelerden haberim yok.'' ifadelerine yer verdi.
KARTAL: BENİMLE TEMASA GEÇİLMEDİ
İsmail Kartal ise ''Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum." dedi.
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