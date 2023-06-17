Bursaspor’un efsane ismi Vahit Doğan hayatını kaybetti
İkisi A Milli Takım, ikisi de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere 4 müsabakada ay-yıldızlı formayı giyen Vahit Doğan hayatını kaybetti. Bursaspor'da uzun süre forma giyen eski milli futbolcunun vefatının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), “Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum Vahit Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bursaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Vahit Kolukısa'nın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakip Bursa Ulu Camii'nden kaldırılacaktır. Merhum Vahit Kolukısa'ya Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Bursaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.
İkisi A Milli Takım, ikisi de 18 Yaş Altı Milli Takım olmak üzere 4 müsabakada ay-yıldızlı formayı giyen Vahit Kolukısa, 9 sezon boyunca futbol oynadığı Bursaspor'un yanı sıra İzmirspor, Beylerbeyi ve Beykozspor'da da görev yapmıştı.
VAHİT DOĞAN HAKKINDA
Vahit Doğan, 1944'te Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. Babası Kayseri'ye göçtü ve Sümerbank'ta çalıştı. Daha sonra aile istanbul Beykoz'a yerleşti. Burada ortaokul birinci sınıfta iken okuldan ayrılarak çalışmaya başladı. Komple sporcu idi. Yüzme, 110 engelli koşu, boks, tenis ve aletli jimnastikte başarılı oldu. Futbola Beykoz genç takımında oynamaya başladı. 16 yaşında birinci takımda görev aldı. Bir süre sonra profesyonelliği seçerek İzmirspor'a geçti. 1969 yılında 480.000 liraya Bursaspor'a transfer edildi ve o yıl takımın en çok gol atan futbolcusu oldu. Dokuz yıl boyunca bütün parlak transfer önerilerini özveriyle geri çevirdi. Futbol yaşamı boyunca Bursaspor'un on değişik yerinde görev aldı. 1974'te İskoçya'nın Dundee United ile yaptığı UEFA Kupası ikinci tur rövanş maçında uzak mesafeden attığı ve Bursaspor'a tur atlatan tek gol, uzun süre futbol kamuoyunda konuşuldu.
1978'den sonra profesyonel futbolculuğu bıraktıysa da, futboldan kopmadı. Amatör takımlarda top koşturdu (bu arada 46 yaşında iken oğlu ile birlikte futbol oynadı). Vahit Doğan ayrıca futbol antrenörü olarak çalıştı.
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