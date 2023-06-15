Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi kariyerinin en hızlı golüne imza attı
Arjantinli futbol yıldızı Lionel Messi Avustralya ile oynanan dostluk maçında kariyerinin en hızlı gölüne imza attı. Son dünya şampiyonu Arjantin maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Çin'in başkenti Pekin'deki Workers Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Arjantin'de ceza sahası dışında topla buluşan Messi, çalımlarla önünü boşaltarak uzak mesafeden şık bir vuruşa meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
MESSİ KENDİSİYLE YARIŞIYOR
Maçın 79. saniyesinde gelen gol, gelecek sezon için Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami ile anlaşan Messi'nin kariyerinde attığı en hızlı gol olarak kayıtlara geçti.
Karşılaşmanın kalan bölümünde de oyunu kontrolü altında tutan Arjantin, 68. dakikada German Pezzella'nın fileleri sarsmasıyla müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
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