Şanlıurfaspor Bucaspor'u farklı mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi!
TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükseldi. Sarı-yeşilli takıma galibiyeti getiren golleri Behlül Aydın ve Mert Çapar (2) kaydetti.
TFF 2. Lig play-off finalinde Bucaspor 1928'i 3-0 mağlup eden Şanlıurfaspor, Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Şanlıurfaspor, öne geçti. Kemal Rüzgar'ın sol kanattan yerden ortasında Behlül Aydın'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
Yeşil-sarılılar 53. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Çalımlarla ceza sahasına hareketlenen Mert Çapar'ın düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-2.
Maçın 56. dakikasında Şanlıurfaspor, farkı 3'e çıkardı. Behlül Aydın'ın ara pasına hareketlenen Mert Çapar'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-3.
Şanlıurfaspor, rakibine 3-0 üstünlük sağlayıp adını Spor Toto 1. Lig'e yazdıran taraf oldu.
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