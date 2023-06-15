Fenerbahçe Galatasaray taraftarının eski aşkını istiyor! Orta sahaya yıldız isim! İlk teklif yapılacak
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler psikolojik üstünlük faktörünü de düşünerek geçmişte Galatasaray forması giyen Fernando Reges'e talip oldu. Fenerbahçe 35 yaşındaki yıldız oyuncu için Sevilla'ya makul bir bonservis bedeli önerecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe, La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun ayrılığına kesin gözüyle bakan yönetim, 35 yaşındaki yıldızın transferini kısa süre için tamamlamayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da birçok kupa kazanan Fernando'nun ise sarı lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sevilla'dan ayrılmak isteyen Sambacı'nın, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmesi durumunda 'evet' diyeceği ifade edildi.
MAKUL BİR BONSERVİS
Fenerbahçeli kurmayların, Sevilla ile 1 senelik sözleşmesi kalan Brezilyalı orta saha için makul bir bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi. Bu sezon kadroda büyük bir değişime gitme kararı alan İspanyol temsilcisinin de transfere 'olur' diyeceği öne sürüldü.
RESMİ TEKLİF BİRKAÇ GÜN İÇİNDE
Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde resmi teklifini Sevilla'ya iletmesi ve transferin hızlı bir şekilde noktalanması bekleniyor.
ASLAN'A 4,5 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Fernando, kariyerinde Manchester City, Porto, CF Estrela ve Vila Nova FC gibi ekiplerde de boy göstermişti. 1.83 boyundaki Fernando, 2019 yılında Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri yattı mı, tarihler açıklandı mı?
- Ezgi Eyüboğlu diyet sırrı ortaya çıktı! Tek bir yöntemle 50 kiloya düştü! Adeta mum gibi...
- Öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen atama sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- EYT kademeli emeklilik 1800 - 3600 gün şartları geldi! O şartları karşılayanlar 40,42,44,45 yaşında emekli olacak! SSK - Bağkur prim eşitlemesi...
- Kemik erimesine Mimar Sinan ve İbn-i Sina formülü! Kalsiyum depolarınızı baştan aşağı dolduracak!
- İlçenin il olmasının avantajları | İl olmak için gerekli şartları neler? Nüfus sayısı kaç olmalı? İşte 8 madde!
- Emekli prim - gün nihai tablo hesaplandı! Prime göre yeniden listelendi! 48-49-54-55 yaş olanlar dikkat! 4A, 4B ve 4C emeklileri...
- İnegöl, Ünye il mi oluyor? İnegöl ne zaman il olacak? Hangi ilçeler il olabilir?
- Edremit il mi olacak, ne zaman? Şartları neler, 8 kriter ne? 2023 il olmaya aday ilçeler listesi!
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı 2023? Adalet Bakanlığı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Midyat il mi oluyor? Çorlu ne zaman il olacak? Türkiye'nin il sayısı 100'e çıkacak mı?
- Memur 5 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu 2023? Memur enflasyon farkı kaç çıktı, oldu? TÜİK rakamları sonrasında...