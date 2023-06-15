Fenerbahçe Galatasaray taraftarının eski aşkını istiyor! Orta sahaya yıldız isim! İlk teklif yapılacak

RESMİ TEKLİF BİRKAÇ GÜN İÇİNDE

Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde resmi teklifini Sevilla'ya iletmesi ve transferin hızlı bir şekilde noktalanması bekleniyor.

ASLAN'A 4,5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Fernando, kariyerinde Manchester City, Porto, CF Estrela ve Vila Nova FC gibi ekiplerde de boy göstermişti. 1.83 boyundaki Fernando, 2019 yılında Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.