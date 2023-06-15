15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Galatasaray taraftarının eski aşkını istiyor! Orta sahaya yıldız isim! İlk teklif yapılacak

Fenerbahçe Galatasaray taraftarının eski aşkını istiyor! Orta sahaya yıldız isim! İlk teklif yapılacak

SPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
ABONE OL
Fenerbahçe Galatasaray taraftarının eski aşkını istiyor! Orta sahaya yıldız isim! İlk teklif yapılacak

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı lacivertliler psikolojik üstünlük faktörünü de düşünerek geçmişte Galatasaray forması giyen Fernando Reges'e talip oldu. Fenerbahçe 35 yaşındaki yıldız oyuncu için Sevilla'ya makul bir bonservis bedeli önerecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe, La Liga takımlarından Sevilla'da forma giyen Fernando'yu kadrosuna katmak için harekete geçti. Miha Zajc ve Miguel Crespo'nun ayrılığına kesin gözüyle bakan yönetim, 35 yaşındaki yıldızın transferini kısa süre için tamamlamayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray'da birçok kupa kazanan Fernando'nun ise sarı lacivertli ekibe gelmeye sıcak baktığı ifade edildi. Sevilla'dan ayrılmak isteyen Sambacı'nın, Fenerbahçe'den resmi teklif gelmesi durumunda 'evet' diyeceği ifade edildi.

MAKUL BİR BONSERVİS

Fenerbahçeli kurmayların, Sevilla ile 1 senelik sözleşmesi kalan Brezilyalı orta saha için makul bir bonservis ücreti teklif edeceği iddia edildi. Bu sezon kadroda büyük bir değişime gitme kararı alan İspanyol temsilcisinin de transfere 'olur' diyeceği öne sürüldü.

RESMİ TEKLİF BİRKAÇ GÜN İÇİNDE

Fenerbahçe'nin birkaç gün içinde resmi teklifini Sevilla'ya iletmesi ve transferin hızlı bir şekilde noktalanması bekleniyor.

ASLAN'A 4,5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Fernando, kariyerinde Manchester City, Porto, CF Estrela ve Vila Nova FC gibi ekiplerde de boy göstermişti. 1.83 boyundaki Fernando, 2019 yılında Galatasaray'dan 4.5 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Sevilla'ya transfer olmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA